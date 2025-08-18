Assine UOL
Notícias

Merz diz que Ucrânia não deveria ser forçada a fazer concessões territoriais

Merz diz que Ucrânia não deveria ser forçada a fazer concessões territoriais

sl-sct/st/nn/ad/am

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.