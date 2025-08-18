Merz pede cessar-fogo antes de eventual cúpula entre Ucrânia, Rússia e EUA

O chanceler alemão, Friedrich Merz, pediu nesta segunda-feira (18) um cessar-fogo na Ucrânia antes de uma possível cúpula entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, indo contra o chamado do presidente Donald Trump para priorizar um acordo de paz com a Rússia.

"Não posso imaginar que a próxima reunião ocorra sem um cessar-fogo, então vamos trabalhar nisso e tentar exercer pressão sobre a Rússia", disse Merz em uma reunião na Casa Branca com líderes europeus, Trump e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Não acredito que seja necessário um cessar-fogo", declarou mais cedo Trump, sentado ao lado de Zelensky em um encontro bilateral.