Mianmar terá eleições legislativas em dezembro apesar da guerra civil

Mianmar vive uma guerra civil desde a derrubada do governo democrático de Aung San Suu Kyi, prêmio Nobel da Paz em 1991, em um golpe militar em 2021.

Os militares acusaram uma fraude eleitoral generalizada durante as eleições legislativas de novembro de 2020, vencidas por ampla margem pelo partido Liga Nacional pela Democracia (LND), da Suu Kyi.

O Exército insistiu que novas eleições seriam organizadas, mas a promessa não foi concretizada mais de quatro anos após o golpe.

A junta, liderada por Min Aung Hlaing, apresenta as eleições como uma forma de terminar o conflito, que deixou milhares de mortos e mais de 3,5 milhões de deslocados.

Suu Kyi, no entanto, continua presa e o especialista da ONU Tom Andrews classificou as eleições como "fraudulentas" e projetadas para permitir que o Exército continue no poder.

Grandes faixas territoriais do país são controladas por guerrilhas pró-democracia, que prometeram impedir a votação em seus redutos.