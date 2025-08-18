Ministro Flávio Dino diz que leis americanas não se aplicam em território brasileiro

Segundo a Constituição brasileira, decisões judiciais estrangeiras "só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou observados os mecanismos de cooperação judiciária internacional", explicou Dino.

O ministro reafirmou esse princípio em uma decisão que invalidou decisões da justiça do Reino Unido contra o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) por ações interpostas por municípios brasileiros afetados pelos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho.

Dino ordenou ao sistema financeiro que evitasse "imposições indevidas, tais como cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior (ou oriundas do exterior) por determinação de Estado estrangeiro".

Embora a decisão não mencione a Lei Magnitsky, uma fonte do tribunal indicou à AFP que, "na teoria", a decisão invalida essa norma no Brasil.

Os Estados Unidos reagiram afirmando que "nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos, nem salvar ninguém das graves consequências de violá-las".

No final de julho, os Estados Unidos bloquearam todos os bens e participações de Moraes nos Estados Unidos.