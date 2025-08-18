Mulher que vendeu cetamina que matou Mathew Perry vai se declarar culpada

Uma mulher apelidada de "Rainha da Cetamina" concordou em se declarar culpada por fornecer as drogas que mataram o ator de "Friends" Matthew Perry, disse na segunda-feira (18) o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Jasveen Sangha, de 42 anos, vai admitir várias acusações, incluindo uma por distribuição de cetamina que leva à morte ou a lesões corporais graves, em relação ao falecido Perry.

Espera-se que ela faça sua declaração formal de culpa nas próximas semanas. Sangha tem dupla cidadania americana e britânica e está detida desde agosto de 2024.