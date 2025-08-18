Novas chuvas de monção deixam mais de 20 mortos no Paquistão

Várias localidades foram completamente destruídas por fortes chuvas registradas em muito pouco tempo, disse outra autoridade local, que confirmou o número de mortos.

As chuvas recentes interromperam os trabalhos de busca pelos desaparecidos realizados por parte dos voluntários, enquanto trabalhadores tentavam resgatar os sobreviventes e recuperar corpos sem vida.

Nisar Ahmad, um voluntário de 31 anos do distrito de Buner, o mais afetado, disse que 12 aldeias foram destruídas e que 219 corpos foram recuperados.

"Dezenas de corpos ainda estão soterrados sob a lama e as rochas e só podem ser recuperados com maquinaria pesada (...) No entanto, as estradas improvisadas construídas para acessar a área foram novamente destruídas pelas chuvas", afirmou.

Muitas pessoas fugiram de suas casas em busca de refúgio sob estruturas danificadas ainda de pé e para as montanhas de Buner, uma área de terreno acidentado.

"Crianças e mulheres estão correndo para as montanhas para escapar", relatou Hazrat Ullah, um morador de Buner de 18 anos, à AFP.