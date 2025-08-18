Número de mortos em explosão de fábrica de armas na Rússia sobe para 20

O número de mortos na explosão em uma fábrica de armas na região russa de Ryazan subiu para 20, com mais de 100 feridos, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira, que também informaram a abertura de uma investigação por violações das normas de segurança.

O balanço inicial era de 11 mortos após a explosão ocorrida na sexta-feira na fábrica Elastik, 200 quilômetros ao sudeste de Moscou, dedicada à produção de explosivos e munições, segundo a imprensa.

"Vinte pessoas morreram em consequência do acidente", anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira no Telegram. Outras 134 pessoas ficaram feridas e 31 permanecem hospitalizadas.