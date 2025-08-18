O que se sabe sobre as regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

- Donetsk e Lugansk, prioridades do Kremlin

Estas duas regiões fronteiriças com a Rússia formam o Donbass, uma bacia industrial e de mineração, cuja conquista é uma prioridade para o presidente russo, Vladimir Putin.

As tropas russas controlam mais de 99% de Lugansk e 79% de Donetsk, além de suas capitais regionais, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) dos Estados Unidos.

Segundo as autoridades locais, 242.700 pessoas ainda vivem na zona de Donetsk sob controle ucraniano, que inclui várias cidades importantes.

Embora a região seja considerada uma "fortaleza" que protege o restante do país, segundo o ISW, o Exército russo avança e ameaça os centros logísticos militares ucranianos que a integram.

Grande parte da área foi destruída por uma guerra que começou em 2014. Na época, Moscou liderou uma revolta de separatistas pró-Rússia, que foi o prelúdio da invasão de fevereiro de 2022.