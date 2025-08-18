Polícia de Dubai recupera diamante roubado avaliado em US$ 25 milhões

A polícia de Dubai informou nesta segunda-feira (18) que prendeu três ladrões poucas horas após o roubo de um diamante rosa avaliado em 25 milhões de dólares (135 milhões de reais).

"O comando geral da polícia de Dubai frustrou o roubo de um diamante rosa muito raro, avaliado em 25 milhões de dólares", afirmou a polícia em um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias dos Emirados Árabes Unidos, WAM.

Segundo a polícia, um comerciante de diamantes que transportou a joia a partir da Europa foi atraído para uma mansão por uma quadrilha, sob o pretexto de uma suposta reunião com um cliente rico interessado na peça.