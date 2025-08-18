Presidente da Fifa denuncia 'incidentes inaceitáveis' de racismo na Copa da Alemanha

O primeiro foi interrompido "depois que o atacante do Schalke Christopher Antwi-Adjei foi alvo de insultos racistas".

O jogador ganês de 31 anos avisou a um árbitro auxiliar do ocorrido e a partida ficou paralisada por cinco minutos.

O outro jogo, no Karl-Liebknecht-Stadion, em Potsdam, no leste da Alemanha, "também foi marcado por um insulto racista contra um jogador do Kaiserslautern", disse Infantino.

Na sexta-feira, o jogo entre Liverpool e Bournemouth, que abriu o Campeonato Inglês, em Anfield, também ficou interrompido por alguns minutos por um episódio de racismo contra o atacante ganês Antoine Semenyo.

O autor dos insultos, um torcedor do Liverpool de 47 anos, foi detido e proibido de entrar em qualquer estádio pelo menos enquanto durarem as investigações, informou a polícia inglesa nesta segunda-feira (18).

"Repito e continuarei repetindo: não há espaço para o racismo ou qualquer outra forma de discriminação no futebol", afirmou Infantino.