Quatro migrantes encontrados mortos na Turquia, afirma Guarda Costeira

Pelo menos quatro migrantes morreram durante uma travessia com um bote inflável nesta segunda-feira na costa oeste da Turquia, informaram as autoridades.

O incidente aconteceu durante a madrugada, na costa do distrito de Karaburun, no Mar Egeu, informou o comando da Guarda Costeira em um comunicado.

As autoridades resgataram dois migrantes e encontraram quatro corpos. As buscas pelos desaparecidos prosseguem com a ajuda de um helicóptero, um drone, um navio e cinco embarcações.