Quatro pontos-chave da surpreendente eleição presidencial da Bolívia

O primeiro turno das eleições presidenciais na Bolívia marca o fim de uma era. A esquerda deixará o poder após 20 anos e dois candidatos de direita disputarão a presidência no segundo turno, em um sinal de mudança no modelo econômico.

Aqui estão os pontos-chave de uma eleição que promete mudar o curso deste país de 11,3 milhões de habitantes.

1) A surpresa

Rodrigo Paz surpreendeu o cenário eleitoral. Nenhuma pesquisa previa sua passagem para o segundo turno, mas o senador de 57 anos do Partido Democrata Cristão não só disputará o segundo turno em 19 de outubro, como também parte da liderança.