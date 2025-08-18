São Paulo tem jogo de tudo ou nada contra Atlético Nacional pelas oitavas da Libertadores

O São Paulo do técnico argentino Hernán Crespo recebe o perigoso Atlético Nacional, da Colômbia, nesta terça-feira (18), valendo uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores-2025 e com Lucas Moura lutando por uma vaga no time titular.

Recuperado de uma lesão no joelho direito que o limitou a apenas três jogos no Campeonato Brasileiro de 2025, um dos "maiores desafios" de sua carreira, segundo suas próprias palavras, Lucas Moura foi fundamental no empate do São Paulo em 2 a 2 com o Sport, no sábado, pelo Brasileirão.

Um gol do ex-jogador do Paris Saint-Germain e do Tottenham impulsionou a virada em uma partida em que o time paulista perdia por 2 a 0 até os 50 minutos.