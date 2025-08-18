Seis candidatos vão disputar a Presidência do Chile

O terceiro lugar é disputado por Evelyn Matthei (direita), ex-prefeita de Providencia, município próximo a Santiago, e pelo economista populista Franco Parisi.

Kast, de 59 anos, organizou um ato na cidade de Antofagasta (1.300 km ao norte de Santiago) para inscrever sua terceira candidatura.

O presidenciável prometeu "mão de ferro" para "recuperar cada bairro e cada espaço público" da criminalidade, a maior preocupação dos chilenos, a qual associam ao aumento da migração (8,8% da população), segundo as pesquisas.

Kast perdeu o segundo turno para Boric em 2021.

"Os chilenos estão cansados, angustiados. Estamos em decadência há mais de uma década", disse Kast, que escolheu uma região com um dos maiores percentuais de população migrante para realizar este ato.

Sua principal adversária é uma advogada comunista de 51 anos, que faz sua estreia como candidata. Como ministra do Trabalho, ela pactuou com a direita importantes reformas trabalhistas.