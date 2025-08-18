Sinner, Alcaraz e Swiatek estarão no torneio de duplas mistas do US Open

Muitos dos principais tenistas do mundo, entre eles o italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz e a polonesa Iga Swiatek, estão inscritos no torneio de duplas mistas do US Open, conforme a tabela anunciada nesta segunda-feira (18).

A competição, que tem como atrativo um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões na cotação atual) para a dupla vencedora, será disputada entre terça e quarta-feira nesta semana, coincidindo com o início do qualifying do Grand Slam americano (24 de agosto - 7 de setembro).

Sinner, que nesta segunda-feira disputará a final do Masters 1000 de Cincinnati contra Alcaraz, fará dupla com a tcheca Katerina Siniakova (número 2 do mundo em duplas), enquanto o espanhol jogará ao lado da britânica Emma Raducanu.