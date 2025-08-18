Swatch retira anúncio após acusações de racismo na China

Muitos chineses expressaram insatisfação com a resposta da empresa e insistiram nos pedidos de boicote às marcas do Grupo Swatch, que incluem Blancpain, Longines e Tissot.

Um usuário da rede social Weibo com mais de um milhão de seguidores acusou o grupo de "racismo contra os chineses" e exigiu uma punição.

Outras pessoas incentivaram os consumidores a boicotar a empresa.

A China é um dos maiores mercados do Grupo Swatch e a indústria de relógios enfrenta uma queda na demanda no país.

Em julho, o grupo anunciou uma queda de 11,2% nas vendas líquidas durante o primeiro semestre do ano, consequência da redução do consumo na China, Hong Kong e Macau, assim como nos mercados do sudeste asiático, que "dependem muito do turismo chinês", segundo a empresa suíça.

A Swatch não é a primeira marca estrangeira acusada de racismo na China.