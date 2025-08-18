Swiatek vence Paolini e conquista seu 1º WTA 1000 de Cincinnati

Aos 24 anos, a joia de Varsóvia só é superada em número de títulos de WTA 1000 por Serena Williams, que conquistou 13 em sua lendária carreira.

Os 12 mil torcedores em Cincinnati foram brindados com um confronto emocionante, que teve 10 quebras de serviço, após o tão aguardado reencontro entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner na final masculina, que terminou com a desistência do italiano antes do fim do primeiro set.

Após quase duas horas de jogo intenso, Swiatek correspondeu às expectativas e conquistou um dos poucos grandes torneios que não conseguiu vencer sem perder um único set.

"Este era um dos torneios em que tive menos chances de jogar bem. Obrigada por me ajudarem a jogar nessas quadras rápidas", disse a polonesa em agradecimento à sua equipe na cerimônia de premiação.

"Quero parabenizar Iga. Você jogou incrivelmente bem e merece este título", reconheceu Paolini, a número 9 do mundo.

Swiatek confirmou que recuperou seu melhor tênis e está determinada a retomar a liderança do ranking da WTA, de onde foi desbancada no final do ano passado pela bielorrussa Aryna Sabalenka.