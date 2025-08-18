Torcedor do Liverpool acusado de racismo é banido dos estádios de futebol

O torcedor do Liverpool que proferiu insultos racistas contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, no jogo que abriu a Premier League há três dias, foi proibido de acessar os estádios de futebol na Inglaterra enquanto a investigação continua aberta, anunciou a polícia nesta segunda-feira (18).

O homem de 47 anos foi expulso de Anfield depois que o jogo, que terminou com a vitória dos 'Reds' por 4 a 2, foi interrompido aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Semenyo informou ao árbitro que foi alvo de racismo.

O torcedor foi detido no sábado e posteriormente liberado, mas ficou proibido de "comparecer a qualquer jogo de futebol oficial no Reino Unido", informou a polícia.