Trump diz que os EUA estarão 'envolvidos' na futura segurança da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18) que seu país estará envolvido no fornecimento de garantias de segurança à Ucrânia como parte de um acordo de paz para encerrar a guerra com a Rússia.

Em entrevista a repórteres na Casa Branca, ao lado de seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, Trump afirmou que, embora os países europeus sejam "a primeira linha de defesa porque estão lá, eles são a Europa", os Estados Unidos também "os ajudarão. Estaremos envolvidos", afirmou.

