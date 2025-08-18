Trump propõe compromissos de segurança para a Ucrânia em reuniões com líderes europeus

A presença dos líderes de Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, Comissão Europeia e Otan, no entanto, ressaltou o nervosismo em relação à postura de Washington perante a Ucrânia. Antes da reunião, Trump havia pressionado Kiev a abrir mão da Crimeia e a desistir do objetivo de ingressar na Otan, duas das maiores exigências de Moscou.

- 'Garantias de segurança' -

O presidente americano informou hoje que a reunião de cúpula no Alasca com Putin havia permitido avanços. "Em um passo muito significativo, ele concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia", disse Trump.

O presidente americano ressaltou que nas reuniões de hoje os participantes precisariam "discutir as possíveis trocas de território" entre Rússia e Ucrânia. Segundo a imprensa, Putin pressiona os ucranianos a ceder a região oriental do Donbass em troca do congelamento da frente em outras áreas. Kiev rejeita qualquer medida desse tipo.

Zelensky comemorou o encontro com Trump e ressaltou a importância de que os Estados Unidos "enviassem sinais tão contundentes" sobre as garantias de segurança ocidentais.

O clima do encontro entre os dois líderes foi muito mais tranquilo do que em fevereiro, quando Trump e seu vice-presidente, JD Vance, repreenderam publicamente o ucraniano por não se mostrar "grato" pelo apoio americano.