Trump quer acabar com voto por correio nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (18) que levará adiante o movimento para acabar com o voto por correio, retomando assim uma de suas principais obsessões após perder as eleições presidenciais de 2020, uma derrota que nunca admitiu.

"Vou liderar um movimento para eliminar o voto por correspondência e, já que estamos nisso, também as máquinas de votação altamente 'imprecisas', muito caras e controversas, que custam dez vezes mais do que o preciso e sofisticado papel com marca d'água, que é mais rápido e não deixa dúvidas (...) sobre quem GANHOU e quem PERDEU as eleições", escreveu Trump em uma longa publicação em sua plataforma Truth Social.

O mandatário anunciou que assinará um decreto para "ajudar a levar a HONESTIDADE às eleições de meio de mandato", as legislativas de novembro de 2026, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo do texto.