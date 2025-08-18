Trump se reúne com líderes europeus na Casa Branca após encontro com Zelensky

NotíciasTrump se reúne com líderes europeus na Casa Branca após encontro com Zelensky18/08/2025 15h50Deixe seu comentárioTrump se reúne com líderes europeus na Casa Branca após encontro com Zelenskydk/sms/mr/db/mvv/yr© Agence France-PresseComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.