Direita vai governar Bolívia após 20 anos; conheça os candidatos no 2º turno

Quem são os dois candidatos que disputam para substituir a esquerda?

O inesperado

Rodrigo Paz Pereira, economista de 57 anos, é filho do ex-presidente social-democrata Jaime Paz Zamora (1989-1993). Sua vitória no primeiro turno foi inesperada -uma semana antes da eleição as pesquisas o apontavam entre o terceiro e o quinto lugar.

Além de senador por Tarija, um departamento do sul da Bolívia, foi deputado e prefeito da capital da região próxima à fronteira com a Argentina.

"Quero felicitar o povo boliviano, porque disse: 'quero mudar, e este é um sinal de mudança", afirmou Paz diante de centenas de simpatizantes que o aguardavam na entrada da sede de sua campanha em La Paz.

Ele nasceu em Santiago de Compostela, Espanha, quando sua família estava no exílio devido à perseguição da ditadura militar. Pereira tem a nacionalidade boliviana devido à origem de seu pai. Sua mãe é espanhola.