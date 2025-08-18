Zelensky 'agradece' a Trump por seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeceu ao seu homólogo americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (18), por seus "esforços pessoais" para pôr fim à guerra na Ucrânia, no início de uma reunião crucial entre os dois líderes na Casa Branca.

"Obrigado pelo convite e muito obrigado por seus esforços, seus esforços pessoais para deter as mortes e pôr fim a esta guerra", disse Zelensky, vestido todo de preto, no Salão Oval, logo após ser recebido por Trump na Casa Branca.

