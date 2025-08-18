Zelensky pede 'paz confiável e duradoura' para Ucrânia e Europa antes de reunião com Trump

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, apelou nesta segunda-feira (18) por uma paz duradoura para o seu país devastado pela guerra e para a Europa, antes das negociações em Washington com aliados europeus e o presidente americano, Donald Trump.

"Nosso principal objetivo é uma paz confiável e duradoura para a Ucrânia e para toda a Europa", publicou ele nas redes sociais antes da reunião. "Precisamos deter as mortes, e agradeço aos parceiros que estão trabalhando para alcançar isso e, em última instância, para alcançar uma paz duradoura e digna", acrescentou.

