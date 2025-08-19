'Adoraria me aposentar com Messi', diz Suárez

Suárez chegou ao Inter Miami na temporada 2024 e, posteriormente, renovou seu contrato por mais um ano, até o final de 2025.

Além do 'Pistolero', a presença de Messi em Miami também motivou a chegada de outros jogadores de destaque, como o argentino Rodrigo De Paul e os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba.

Suárez ressaltou que sua continuidade não está ligada ao camisa 10 argentino, que está negociando sua renovação, mas admitiu que gostaria de encerrar a carreira junto com o amigo de longa data.

"Nós dois estamos mais velhos e cada um tomará a decisão que for correta pensando no bem pessoal", afirmou.

"Adoraria me aposentar junto com ele porque estamos há anos conversando sobre pararmos juntos e isso pode acontecer", explicou. "Pode ser, mas depende da minha renovação, da renovação dele e cada um tomará a decisão adequada no momento".

Suárez tem sido menos eficiente nesta temporada, com seis gols marcados em 21 rodadas, mas segue sendo titular absoluto do técnico Javier Mascherano.