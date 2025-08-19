Aliados da Ucrânia se reúnem com a esperança de avanços nas negociações de paz

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, afirmou nesta terça-feira que qualquer acordo de paz com Kiev deve levar em consideração "os interesses de segurança" de Moscou.

"Sem respeito pelos interesses de segurança da Rússia, sem respeito total pelos direitos dos russos e dos falantes de russo que vivem na Ucrânia, não se pode falar de acordos de longo prazo", disse Lavrov ao canal de TV estatal Rossiya 24.

O ministro também mencionou a possibilidade de uma reunião entre Putin e Zelensky, que seria a primeira desde a invasão russa há mais de três anos, mas destacou que o encontro deverá ser preparado "minuciosamente".

- "Coalizão de voluntários" -

Quase 30 aliados de Kiev se reunirão nesta terça-feira por videoconferência para abordar os avanços, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, que esteve em Washington na segunda-feira para o encontro com Trump.

A reunião da denominada "coalizão de voluntários" os "manterá informados sobre o que for decidido", declarou Macron ao canal de notícias francês LCI. "Imediatamente depois, começaremos a trabalhar de forma concreta com os americanos".