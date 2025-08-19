Ativistas angolanos pedem que Seleção Argentina não dispute amistoso no país

Grupos de ativistas angolanos pediram à Associação de Futebol Argentino (AFA) e à sua estrela Lionel Messi que cancelem o jogo amistoso previsto para o final do ano, após a morte de 30 pessoas durante os recentes protestos no país.

As federações de futebol de ambos os países anunciaram um jogo amistoso em uma data a definir na capital, Luanda, como parte das celebrações, em novembro, do 50º aniversário da independência de Angola.

Em uma carta aberta dirigida à AFA, à seleção nacional argentina e à fundação beneficente de Lionel Messi, quatro grupos de ativistas acusaram as autoridades angolanas de "repressão sistemática".