Austrália critica Israel por revogação de vistos de diplomatas

A ministra australiana das Relações Exteriores criticou Israel nesta terça-feira (19) por revogar os vistos de seus diplomatas credenciados na Autoridade Palestina.

A medida israelense foi adotada depois que a Austrália impediu, na noite de segunda-feira, que um político de extrema direita de Israel entrasse no país para dar uma série de palestras.

As relações entre os dois países estão cada vez mais tensas desde que Canberra declarou que reconhecerá o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, em setembro.