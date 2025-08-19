Boxeador mexicano Chávez Jr. deportado dos EUA por suposto vínculo com narcotráfico

Chávez Jr. foi entregue ao meio-dia de segunda-feira e transferido por policiais federais para uma prisão na cidade de Hermosillo, capital do estado de Sonora, no noroeste do México, informou o Registro Nacional de Detenções.

"Foi deportado", declarou a presidente Claudia Sheinbaum em sua conferência de imprensa habitual, e destacou que havia um mandado de prisão contra ele.

O boxeador foi preso em 2 de julho em Los Angeles por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), após fornecer informações fraudulentas em sua solicitação de residência permanente nos Estados Unidos.

Posteriormente, o Ministério Público Geral mexicano informou aos Estados Unidos que Chávez Jr. tinha um mandado de prisão pendente no México desde março de 2023.

A extradição de Chávez Jr. ocorre em um momento em que o governo Trump adota medidas drásticas contra a imigração irregular nos Estados Unidos.

- "Ajustador de contas" -

Após ser preso, a defesa do boxeador tentou impedir seu julgamento no México com uma série de recursos legais, que foram rejeitados pela justiça mexicana.