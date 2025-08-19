Brasil pede que Meta remova bots que se passam por crianças e têm conversas sexuais

O governo brasileiro solicitou à gigante de tecnologia Meta que remova de suas plataformas chatbots que aparentam ser crianças, mas são capazes de fazer insinuações sexuais, informou a Advocacia-Geral da União (AGU) na segunda-feira (18).

A empresa matriz do Instagram, Facebook e WhatsApp, entre outros, deve remover de maneira "imediata" os "robôs de inteligência artificial que simulam perfis com linguagem e aparência infantil com permissão de manutenção de diálogos de cunho sexual com os usuários", segundo nota da AGU.

A entidade denuncia a "proliferação" desses chatbots criados com a ferramenta de inteligência artificial generativa da Meta, a AI Studio, de acordo com a "notificação extrajudicial" enviada à Meta em 15 de agosto.