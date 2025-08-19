Casa Branca abre conta no TikTok, que permanece em limbo legal nos EUA

A Casa Branca lançou nesta terça-feira (19) uma nova conta no TikTok, rede social de propriedade chinesa que continua operando nos Estados Unidos com a permissão do presidente Donald Trump, apesar de uma lei que exige a sua venda.

"Estados Unidos, VOLTAMOS! Como vai, TikTok?", diz uma mensagem que acompanha um vídeo de 27 segundos, a primeira publicação da conta da Casa Branca, que estava com cerca de 4.500 seguidores uma hora após a postagem do primeiro vídeo.

A conta pessoal de Trump no TikTok tem 110,1 milhões de seguidores, e sua última publicação foi no dia das eleições presidenciais de 5 de novembro de 2024.