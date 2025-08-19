Cristiano Ronaldo é aclamado em Hong Kong, onde Messi foi vaiado em 2024

Uma reação totalmente oposta à que Messi provocou em fevereiro de 2024, quando o craque argentino não disputou com o Inter Miami em um amistoso contra uma seleção local, justificando sua ausência com uma lesão.

Os espectadores chegaram a desembolsar 4.800 dólares de Hong Kong (R$ 3.366 na cotação atual) para assistirem à partida e muitos não esconderam a decepção por não terem visto o camisa 10 em campo, e também por sua atitude, já que não se dirigiu ao público para se desculpar.

Messi ainda teve que se explicar para garantir que sua ausência não se deveu a "razões políticas" e lembrar suas relações "muito boas e estreitas" com a China.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo continuam sendo muito populares no final de suas carreiras. A visita do português a Hong Kong levou vários torcedores a acamparem na frente do hotel em que está hospedado, e inclusive fazerem reservas, para vê-lo.

"Isso significa mais do que qualquer troféu para mim", declarou CR7 à imprensa local sobre o interesse que gera no público de Hong Kong.

