Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Um deputado finlandês de 30 anos de idade morreu hoje no edifício do Parlamento em Helsinque, anunciou o serviço de imprensa do Legislativo.

"A pessoa falecida no edifício do Parlamento no dia 19 de agosto é Eemeli Peltonen, um deputado em seu primeiro mandato", indicou um comunicado, sem detalhar as causas da morte.

Segundo a polícia, Peltonen, do Partido Social-Democrata finlandês, morreu por volta das 08h GMT (5h em Brasília).