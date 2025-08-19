Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Um deputado finlandês de 30 anos de idade morreu hoje no edifício do Parlamento em Helsinque, anunciou o serviço de imprensa do Legislativo.
"A pessoa falecida no edifício do Parlamento no dia 19 de agosto é Eemeli Peltonen, um deputado em seu primeiro mandato", indicou um comunicado, sem detalhar as causas da morte.
Segundo a polícia, Peltonen, do Partido Social-Democrata finlandês, morreu por volta das 08h GMT (5h em Brasília).
A instituição destacou que "as causas do falecimento estão sendo investigadas, mas não se suspeita de um ato criminoso nesta etapa".
O presidente finlandês, Alexander Stubb, assim como vários deputados, lamentaram a notícia.
A bandeira finlandesa estava a meio mastro hoje em frente ao Parlamento, localizado no centro de Helsinque, em sinal de luto.
Natural de Järvenpää (sul), Peltonen afirmou no final de junho que estava de licença médica devido a uma infecção contraída em um centro médico durante o tratamento de uma doença renal.
Os deputados finlandeses estão atualmente em recesso de verão. A sessão de outono começará no dia 2 de setembro.
