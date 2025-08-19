Diplomatas de Israel e Síria se reuniram em Paris para discutir "desescalada"

O ministro sírio das Relações Exteriores, Asaad Al Shaibani, se reuniu nesta terça-feira (19) com uma delegação israelense em Paris para discutir sobre a "desescalada" entre os dois países vizinhos, com vistas a reforçar a "estabilidade na região", anunciou a agência oficial síria Sana.

As discussões trataram de "um certo número de temas relacionados com o reforço da estabilidade na região e no sul da Síria", bem como da "desescalada e da não interferência nos assuntos internos sírios".

As delegações de ambos os países abordaram a "vigilância do cessar-fogo" na região de maioria drusa de Sueida, onde violências intercomunitárias causaram mais de 1.400 mortos, segundo uma ONG, e provocaram a intervenção de Israel.