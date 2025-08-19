Djokovic e Danilovic são eliminados na estreia nas duplas mistas do US Open

Em sua primeira aparição desde Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic foi derrotado nesta terça-feira (19) ao lado de sua compatriota Olga Danilovic na primeira rodada do renovado torneio de duplas mistas do US Open.

Djokovic e Danilovic foram superados pelos russos Daniil Medvedev e Mirra Andreeva com parciais de 4-2 e 5-3, após 43 minutos de um duelo movimentado na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Aos 38 anos, 'Nole' vem guardando forças desde que foi derrotado na semifinal de Wimbledon, em julho, para o grande desafio do US Open, sua última oportunidade na temporada de conquistar seu aguardado 25º título de Grand Slam.