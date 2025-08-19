Do Tiktok ao 2º turno: a fórmula do candidato que surpreendeu a Bolívia

Uma semana antes da eleição, as principais pesquisas ainda situavam o filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) entre o terceiro e o quinto lugar.

Seus adversários dominavam as telas das televisões e enchiam as ruas com anúncios. Mas Paz conectava-se com o eleitorado por outros meios: redes sociais e encontros cara a cara.

"Ele tem carisma como um pai (...), soube chegar às pessoas", diz à AFP Sara Medina, advogada de 51 anos, em uma praça da cidade de Tarija. Paz é senador pelo departamento de mesmo nome, com 530 mil habitantes, desde 2020.

Acompanhado por seu candidato a vice-presidente, Edman Lara, um ex-capitão da polícia de 39 anos, popular por denunciar nas redes sociais a corrupção em sua instituição, viralizou de uma forma que colocou em dúvida a reputação das pesquisas locais.

- Sem dinheiro -

Paz não fez jingles. Não distribuiu publicidade. Não alugou palcos para comícios. "É um caso onde a autenticidade e a narrativa digital venceram todo o aparato tradicional dos meios de massa e do dinheiro", afirma Erick Hurtado, especialista boliviano em marketing político.