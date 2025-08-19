Encontro diplomático entre Israel e Síria em Paris para discutir 'desescalada'

O ministro sírio de Relações Exteriores, Asaad Al Shaibani, reuniu-se nesta terça-feira (19) com uma delegação israelense em Paris para discutir sobre a "desescalada" entre os dois países vizinhos, com o objetivo de reforçar a "estabilidade na região", anunciou a agência oficial síria Sana.

As discussões foram sobre "um certo número de temas relacionados ao fortalecimento da estabilidade na região e no sul da Síria", bem como sobre a "desescalada e a não interferência nos assuntos internos sírios".

