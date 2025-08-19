Entrevistas para escolher novo presidente do Fed começam em setembro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira (19) que as entrevistas para escolher o sucessor do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ocorrerão por volta de 1º de setembro, com 11 candidatos considerados para o cargo.

A escolha do sucessor de Powell pelo presidente Donald Trump é um processo acompanhado de perto pelos mercados, após o mandatário criticar repetidamente o banco central por sua decisão de manter a taxa de juros em níveis que ele considera elevados.

O mandato de Powell - nomeado por Trump - à frente do Fed termina em maio de 2026.