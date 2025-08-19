Espanha terá 'horas difíceis' até extinção de incêndios, alerta Pedro Sánchez

Embora a onda de calor que alimentou os grandes incêndios florestais na Espanha tenha acabado, "restam horas difíceis" na luta contra as chamas, declarou nesta terça-feira (19) o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em uma visita a Extremedura, uma das regiões mais afetadas.

"Peço aos meios de comunicação, e também aos cidadãos e cidadãs (...) que tomem precauções extremas, que não confiemos, que restam momentos críticos, que restam horas difíceis", afirmou Sánchez em uma declaração à imprensa após visitar o centro de comando de uma operação contra um incêndio.

Esta é sua segunda visita à área de incêndios e, como na primeira, no domingo, reiterou que buscará "um pacto de Estado diante da emergência climática".