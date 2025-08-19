Esposa do chefe de governo da Espanha é convocada por juiz em novo caso

Este trabalho poderia ser considerado um uso indevido de recursos públicos ? o tempo e o salário da funcionária ? para fins particulares da esposa de Sánchez.

Desde abril de 2024, Begoña Gómez também é acusada de corrupção e tráfico de influência.

A investigada, que dirigia um mestrado em gestão na universidade até o início das aulas de 2024, é considerada suspeita pelo juiz de ter utilizado as funções de seu marido em benefício próprio para obter financiamentos para seu programa de pós-graduação, especialmente diante do empresário Juan Carlos Barrabés.

A investigação provocou uma forte disputa entre a Procuradoria e o juiz responsável pelo caso, a esquerda e o presidente do governo, que citou uma campanha de difamação orquestrada pela extrema direita e pela oposição de direita.

O inquérito foi aberto após queixas de dois grupos relacionados com a extrema direita.

Begoña Gómez já havia se apresentado ao tribunal em julho de 2024 e exerceu seu direito de permanecer em silêncio.