Estados republicanos enviam tropas a Washington

Os estados do Mississippi, Ohio, Virgínia Ocidental e Carolina do Sul anunciaram na segunda-feira (18) o envio de tropas da Guarda Nacional para Washington, que o presidente Donald Trump afirma que tenta livrar das gangues.
"Autorizei o envio de quase 200 soldados da Guarda Nacional do Mississippi, para apoiar os esforços do presidente Trump para restaurar a lei e a ordem na capital do nosso país", afirmou o governador do estado, Tate Reeves, em um comunicado.
A declaração foi divulgada após anúncios similares de Ohio, Virgínia Ocidental e Carolina do Sul, outros estados governados por republicanos que participam do envio de soldados para a capital federal, administrada pelos democratas.
Ohio enviará 150 reservistas, Carolina do Sul quase 200 e Virgínia Ocidental outros 350. O contingente se reunirá com os 800 membros da Guarda Nacional já mobilizados na capital.
Na semana passada, Trump disse que colocaria a segurança na capital federal sob o controle do governo federal e mobilizaria a Guarda Nacional.
A prefeita democrata da capital, Muriel Bowser, negou um aumento da violência e afirmou que esta se encontra "no ponto mais baixo em 30 anos".
O presidente já havia enviado a Guarda Nacional e fuzileiros navais para Los Angeles em junho para controlar as manifestações contra a política migratória de sua administração.
