EUA avaliará opiniões 'antiamericanas' de solicitantes de benefícios migratórios

"Os benefícios migratórios, como os de residir e trabalhar nos Estados Unidos, seguem sendo um privilégio, não um direito", destacou.

A Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, que data de 1952, não define explicitamente o sentimento antiamericano, que na época se centrava mais que tudo no comunismo.

No entanto, o governo Trump já tomou medidas duras para negar ou rescindir vistos de curto prazo a pessoas as quais considera que são contra os interesses da política externa americana, especialmente em relação a Israel.

As diretrizes mais recentes sobre decisões migratórias indicam que as autoridades também irão analisar se os solicitantes "promovem ideologias antissemitas".

O governo Trump acusou estudantes e universidades de praticarem antissemitismo devido aos protestos contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

O Departamento de Estado anunciou, na segunda-feira, ter revogado 6 mil vistos de estudantes desde que o secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu o cargo, em janeiro.