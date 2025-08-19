EUA entrega ao México o boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de envolvimento com o tráfico de drogas (oficial)

Os Estados Unidos entregaram ao México o boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., preso em Los Angeles e acusado de vínculos com o tráfico de drogas, informou o Registro Nacional de Prisões nesta terça-feira (18).

O boxeador, filho da lenda do boxe mexicano Julio César Chávez, foi entregue ao meio-dia de segunda-feira na fronteira de Sonora (noroeste) e transferido para uma prisão no mesmo estado, segundo o registro. "Ele foi deportado" e "havia um mandado de prisão no México", disse a presidente mexicana, Claudia Sheibaum, em sua coletiva de imprensa matinal.

sem/mr/aa