Homem condenado por assassinato na Flórida será executado 40 anos depois

Bates será executado às 18h no horário local (19h no horário de Brasília) na Prisão Estatal da Flórida.

Até agora, em 2025, foram registrados 28 execuções nos Estados Unidos, o maior número desde 2015, ano em que 28 condenados foram executados.

Vinte e três das execuções deste ano foram por injeção letal, duas por pelotão de fuzilamento e três por hipóxia por inalação de nitrogênio - um procedimento no qual o gás nitrogênio é bombeado através de uma máscara facial que provoca asfixia.

O uso de nitrogênio como método para aplicar a pena de morte foi denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano.

A Flórida realizou nove execuções em 2025, o maior número em todo o país.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados dos Estados Unidos, enquanto outros três - Califórnia, Oregon e Pensilvânia - têm moratórias impostas à pena de morte.