Incêndios florestais na Espanha devastam mais 30.000 hectares

Este é o pior ano para a Espanha em termos de superfície consumida pelas chamas, superando 2022 - com 306.000 hectares queimados - desde que os dados do EFFIS começaram a ser compilados, em 2006.

A maioria da superfície foi consumida nos grandes incêndios que afetam, há mais de uma semana, as províncias de Zamora e León, além de Ourense e a província de Cáceres.

Milhares de pessoas de dezenas de localidades abandonaram suas residências, dezenas de rodovias foram bloqueadas e o tráfego ferroviário de Madri para a Galícia está paralisado.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez visitará nesta terça-feira as áreas afetadas em Zamora e Cáceres.

Embora a extinção dos incêndios não seja iminente, o fim, na segunda-feira, da onda de calor que assolou a Espanha por 16 dias aumenta as chances de conseguir controlar as chamas.

Portugal detém o recorde europeu desde que os registros começaram em 2006, com 563.000 hectares queimados em 2017, em incêndios que causaram 119 mortes.