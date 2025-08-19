Líder conservador do Canadá sela retorno ao Parlamento

O líder do Partido Conservador do Canadá, Pierre Poilievre, conseguiu voltar ao Parlamento, depois de obter mais de 80% de apoio em uma eleição realizada em um distrito predominantemente de direita, segundo os resultados oficiais publicados nesta terça-feira(19).

O resultado, quatro meses após uma derrota humilhante nas eleições gerais, permite recuperar seu papel como líder da oposição no Parlamento, onde fará frente ao primeiro-ministro Mark Carney.

Poilievre estava a caminho de se tornar primeiro-ministro nas eleições de abril até que o retorno ao poder do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abalou a política canadense com ameaças de anexação de seu vizinho do norte.