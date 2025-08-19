Mais de 1.100 mortes na Espanha atribuídas à onda de calor

Mais de 1.100 mortes podem ser atribuídas à onda de calor de 16 dias que acaba de terminar na Espanha, de acordo com estimativas do Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII).

O número exato de mortes atribuíveis à onda de calor, que durou de 3 a 18 de agosto, é de 1.149, segundo o sistema "MoMo" do ISCIII, que estuda as variações na mortalidade geral diária em comparação com o que seria esperado com base em dados históricos.

As estimativas listam fatores externos que podem explicar essa diferença. Esses fatores incluem, em particular, as temperaturas relatadas pela Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).