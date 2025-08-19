Mais de 50 mortos em acidente de ônibus no oeste do Afeganistão

Mais de 50 pessoas morreram nesta terça-feira (19) no oeste do Afeganistão quando um ônibus de passageiros colidiu com um caminhão, informou a polícia local.

"Devido ao excesso de velocidade e à negligência, (o ônibus) saiu da estrada e bateu" em um caminhão na província de Herat, declarou a polícia.

O ônibus transportava afegãos que haviam chegado recentemente do Irã e seguiam em direção à capital, Cabul, afirmou um responsável provincial à AFP, no contexto de uma onda maciça de expulsões ocorridas nos últimos meses.