Mbappé marca e Real Madrid estreia no Espanhol com vitória sobre Osasuna

Dessa forma, o Madrid conseguiu ficar em vantagem em uma partida em que teve amplo domínio da posse de bola no primeiro tempo, enquanto os navarros, muito bem posicionados na defesa, impediram que os 'merengues' criassem qualquer perigo.

Após o gol de Mbappé, os madridistas pressionaram, mas não conseguiram ampliar.

Alonso fez sua primeira substituição aos 68 minutos, colocando o jovem argentino Franco Mastantuono no lugar de Brahim Díaz.

O ex-atacante do River Plate, que ouviu seu nome gritado pela torcida momentos antes pela torcida, é o terceiro jogador mais jovem a estrear pelo Real Madrid, aos 18 anos e 5 dias, atrás do norueguês Martin Odegaard em 2015 (16 anos e 157 dias) e do camaronês Samuel Eto'o em 1998 (17 anos e 270 dias), segundo a empresa de estatísticas OPTA.

Com esta vitória, o Real Madrid fica na oitava posição, com três pontos, o mesmo número do Barcelona, líder do campeonato ao final da primeira rodada graças ao saldo de gols (+3).

